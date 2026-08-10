YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 TAKVİMİ || Üniversite yerleştirme -YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet ÖSYM AİS sorgulama ekranı
YKS tercih sonuçları 2026 tercih sürecinin sona ermesine saatler kala milyonlarca üniversite adayı tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 29 Temmuz Çarşamba günü başlayan YKS tercih süreci 10 Ağustos yani bugün sona eriyor. Hemen belirtelim ki Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ilk oturum olan Temel Yetenek Testi TYT'ye giren 2 milyon 255 bin 76 üniversite adayı tercih yapmaya hak kazandı. En çok sorgulananlar arasında ise "2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "2026 YKS tercih sonuçları nereden nasıl sorgulanır?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte YKS tercih sonuçları e-Devlet ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve ilan tarihi....
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci 10 Ağustos yani bugün sona eriyor. Tercih sürecine bu yıl YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giren 2 milyon 255 bin 76 aday dahil olma hakkını elde etti. Adaylar 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapıyorlar. Sürecin sona ermesinin ardından gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?2026 YKS tercih sonuçları nereden nasıl sorgulanır? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte e-Devlet ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve"2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı...
YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.
YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversiter yerleştirme 2026 YKS tercih sonuçları ilan tarihi ÖSYM tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta biten tercih süreci 12 gün sonra 25 Ağustos tarihinde ilan edildi. Geçen yıl ki tecrübeler de göz önünde bulundurulduğunda 2026 YKS tercih sonuçlarının 21 - 23 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte kesin ilan tarihi henüz bilinmiyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
YKS tercih sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanır; ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak ÖSYM hizmetleri bölümünden de sonuçlara erişmek mümkündür.
YKS 2026 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
YKS tercih sonuçlarını sorgulamak için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sitesine girilir, ardından açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi yazılarak giriş yapılır. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan “Sonuçlarım” veya ilgili sınav başlığına tıklanır ve “YKS Yerleştirme Sonuçları” ekranı açılır. Bu ekranda adayın hangi üniversite ve bölüme yerleştiği detaylı şekilde görüntülenir. Alternatif olarak e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılıp arama kısmına “ÖSYM Aday İşlemleri” yazılarak ilgili hizmet seçilir ve aynı sonuç ekranına ulaşılabilir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye hak kazanan adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden elektronik kayıtlarını 24 - 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecekleri gibi, tercih ederlerse 24 - 28 Ağustos 2026 döneminde yerleştikleri kampusün öğrenci işlerine şahsen başvurarak da kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler; üstelik özel şart veya ek belge gerektirmeyen programlar için dijital kaydı tercih eden öğrencilerin üniversiteye fiziki olarak gitmelerine gerek kalmamaktadır.