YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 TAKVİMİ || Üniversite yerleştirme -YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet ÖSYM AİS sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından 29 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci 10 Ağustos yani bugün sona eriyor. Tercih sürecine bu yıl YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giren 2 milyon 255 bin 76 aday dahil olma hakkını elde etti. Adaylar 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapıyorlar. Sürecin sona ermesinin ardından gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?2026 YKS tercih sonuçları nereden nasıl sorgulanır? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte e-Devlet ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve"2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı...