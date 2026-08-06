YKS SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.

Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra tercih ekranı kapanacak ve sistem üzerinden herhangi bir değişiklik ya da yeni tercih işlemi yapılamayacak.