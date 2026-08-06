YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS tercih sürecinde üniversite adaylarının gündeminde tercih işlemleri ve sonuç tarihi yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan tercih dönemi, milyonlarca adayın üniversite hayalini şekillendirecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda tamamlayabiliyor. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler, YKS yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite kayıt süreci de başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercihlerinde son tarih ne zaman? İşte 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı ve adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabiliyor. Üniversite adayları, tercih listesini belirlerken puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanları dikkate alıyor. YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercihlerinde son tarih ne zaman? İşte detaylar...
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih işlemleri devam ettiği için ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Tercih döneminin tamamlanmasının ardından ÖSYM, adayların tercihlerini değerlendirecek ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek.
YKS SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?
2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.
Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra tercih ekranı kapanacak ve sistem üzerinden herhangi bir değişiklik ya da yeni tercih işlemi yapılamayacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı.
Geçmiş yıllardaki yerleştirme takvimleri dikkate alındığında, tercih sonuçlarının tercih sürecinin tamamlanmasının ardından birkaç hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruyla netlik kazanacak.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?
Adaylar tercih işlemlerini, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebiliyor.
Tercih listesinin onaylanmasının ardından adayların tercihlerini son kez kontrol etmeleri ve tercih süresi sona ermeden işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor.