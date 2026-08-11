YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Üniversite yerleştirme sonuçları kaç günde açıklanır?
ÖSYM ile 2026 YKS tercih ve yerleştirme sonuç tarihi, iyi bir üniversite kazanma hayaliyle tercih işlemlerini tamamlamış adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS tercih işlemleri 10 Ağustos Pazartesi günü itibariyle sona erdi. Güzel bir meslek sahibi olma hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştiren milyonlarca adayın gözü YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte, 2026-2027 YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı…
YKS tercih sonuç tarihi, 10 Ağustos’ta sona eren üniversite yerleştirme tercihlerinin tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih takvimine göre bu yıl üniversite kayıt işlemleri 24 Ağustos’ta başlayacak. Kayıt işlemlerine kısa bir süre kala gözler “YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi…
KONTENJANLAR BELLİ OLDU
Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin 2026 yılında ön lisans programlarında 371 bin 476, lisans programlarında 407 bin 80 ve özel yetenek programlarında ise 27 bin 191 olmak üzere 805 bin 747 kontenjan yer alıyor. YÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversiter yerleştirme 2026 YKS tercih sonuçları ilan tarihi ÖSYM tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta biten tercih süreci 12 gün sonra 25 Ağustos tarihinde ilan edildi. Geçen yıl ki tecrübeler de göz önünde bulundurulduğunda 2026 YKS tercih sonuçlarının 21 - 23 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte kesin ilan tarihi henüz bilinmiyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
YKS tercih sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanır; ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak ÖSYM hizmetleri bölümünden de sonuçlara erişmek mümkündür.
YKS 2026 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
YKS tercih sonuçlarını sorgulamak için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sitesine girilir, ardından açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi yazılarak giriş yapılır. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan “Sonuçlarım” veya ilgili sınav başlığına tıklanır ve “YKS Yerleştirme Sonuçları” ekranı açılır. Bu ekranda adayın hangi üniversite ve bölüme yerleştiği detaylı şekilde görüntülenir. Alternatif olarak e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılıp arama kısmına “ÖSYM Aday İşlemleri” yazılarak ilgili hizmet seçilir ve aynı sonuç ekranına ulaşılabilir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye hak kazanan adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden elektronik kayıtlarını 24 - 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecekleri gibi, tercih ederlerse 24 - 28 Ağustos 2026 döneminde yerleştikleri kampusün öğrenci işlerine şahsen başvurarak da kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler; üstelik özel şart veya ek belge gerektirmeyen programlar için dijital kaydı tercih eden öğrencilerin üniversiteye fiziki olarak gitmelerine gerek kalmamaktadır.