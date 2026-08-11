KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin 2026 yılında ön lisans programlarında 371 bin 476, lisans programlarında 407 bin 80 ve özel yetenek programlarında ise 27 bin 191 olmak üzere 805 bin 747 kontenjan yer alıyor. YÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek.