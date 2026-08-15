YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Üniversite hayali kuran adayların gündeminde şimdi YKS tercih sonuçları var. 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan öğrenciler, hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte üniversite kayıt süreci de başlayacak. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin merak edilenler ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
YKS tercih sürecini tamamlayan adaylar için bekleyiş yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapan yüz binlerce öğrenci, eğitim hayatına hangi üniversite ve bölümde devam edeceğini öğrenmek için ÖSYM’nin duyurusunu takip ediyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte kayıt takvimi de adayların gündemine gelecek. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak, yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılar...
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 29 Temmuz’da başlayan üniversite tercihleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi. Adaylar sonuçların ilan edileceği günü beklerken, ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylara herhangi bir fiziki sonuç belgesi gönderilmeyecek. Üniversite adayları, yerleştikleri fakülte ve bölüm bilgilerini ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr ve ais.osym.gov.tr adresleri üzerinden ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla sorgulayabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. 2026-YKS için kayıt tarihleri ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ve resmi takvim doğrultusunda takip edilecek.
Adayların yerleştikleri üniversitenin kayıt duyurularını da ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle özel koşul bulunan programlarda kayıt sırasında ek belge veya farklı işlem talep edilebiliyor.
YKS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?
YKS ek tercih dönemi, merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlayacak. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar ile ek tercih koşullarını karşılayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunu takip edecek.