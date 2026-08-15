YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS tercih sürecini tamamlayan adaylar için bekleyiş yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapan yüz binlerce öğrenci, eğitim hayatına hangi üniversite ve bölümde devam edeceğini öğrenmek için ÖSYM’nin duyurusunu takip ediyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte kayıt takvimi de adayların gündemine gelecek. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak, yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılar...