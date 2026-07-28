YKS tercih takvimi 2026: YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır, kaç tercih hakkı var?
2026 YKS tercih süreci için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile tercih takvimi de netleşti. Adaylar, üniversite tercihlerini belirlenen tarihler arasında ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Tercih döneminde adayların başarı sıralamalarını ve kontenjanları dikkate alarak seçim yapmaları büyük önem taşıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını ve kaç tercih hakkı bulunduğunu araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte 2026 YKS tercih takvimi ve tercih sürecine ilişkin merak edilenler.
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre adaylar, belirlenen tarihler arasında üniversite tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih yapmadan önce kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkatle incelemesi öneriliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte tüm ayrıntılar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercihleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak.
Tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların tercihlerini son güne bırakmamaları ve işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar;
T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle AİS sistemine giriş yapacak.
Tercih etmek istedikleri üniversite ve bölümleri tercih listesine ekleyecek.
Tercih sıralamasını istedikleri şekilde düzenleyecek.
İşlemlerini onaylayarak tercihlerini tamamlayacak.
Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra adayların tercih bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
2026 YKS tercih döneminde adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek.
Tercih listesi hazırlanırken adayların yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını da dikkate almaları tavsiye ediliyor. Uzmanlar, listenin ulaşılması zor bölümler, başarı sıralamasına yakın programlar ve garanti sayılabilecek tercihlerden dengeli şekilde oluşturulmasını öneriyor.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Üniversite tercihi yapacak adayların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:
Başarı sıralamalarını esas almak,
Güncel kontenjanları incelemek,
Programların özel koşul ve açıklamalarını okumak,
Üniversitelerin bulunduğu şehir, eğitim dili ve burs imkanlarını değerlendirmek,
İlgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun bölümleri tercih etmek.
Doğru hazırlanmış bir tercih listesi, yerleşme ihtimalini artırırken adayların eğitim hayatına daha bilinçli bir başlangıç yapmasına katkı sağlıyor.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştirildikleri üniversite ve program bilgilerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek. Üniversite kayıt takvimi ve ek yerleştirme sürecine ilişkin detaylar da sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak.