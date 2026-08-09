YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonucuna göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adayların yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt tarihlerini ve kazandıkları üniversitenin kayıt için istediği belgeleri ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.