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        Haberler Bilgi YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı için adayların gözü ÖSYM.gov.tr adresine çevrildi. 29 Temmuz'da başlayan üniversite tercih işlemleri, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Tercihlerini tamamlamayan adaylar son kez listelerini kontrol ederken, gözler tercihlerin ardından açıklanacak YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. İşte, 2026 YKS üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca adayın takip ettiği YKS tercih sürecinde artık son güne girildi. ÖSYM takvimine göre 29 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'da tamamlanacak. Tercih döneminin sona ermesinin ardından ise gözler 2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2026 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile 2026 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih…

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'te başladı. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle gerçekleştirebiliyor.

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        YKS TERCİH EKRANI

        YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra tercih işlemleri ekranından üniversite ve bölüm tercihlerini oluşturabiliyor. Tercihler ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.

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        2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmadı. Tercih işlemlerinin 10 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

        Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS sonucuna göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Adayların yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt tarihlerini ve kazandıkları üniversitenin kayıt için istediği belgeleri ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

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        2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki sonuç ekranından öğrenebilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak hangi üniversite ve programa yerleştirildiklerini kontrol edebilecek.

        ÖSYM tarafından 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulduğunda sonuç tarihi de kesinleşmiş olacak.

        2026 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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