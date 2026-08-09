2026-YÖKDİL/2 sınavı, 9 Ağustos Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adaylar, 80 sorudan oluşan sınavda kendilerine verilen 180 dakikalık süre içinde soruları yanıtladı. Sınavın tamamlanmasının ardından özellikle doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar, YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. İşte, 2026 YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı…