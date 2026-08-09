YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI! 2026 YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sonuç tarihi
2026 YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı, ÖSYM AİS ekranı üzerinden yayımlandı. İşte, 2026 YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve soru kitapçığı...
2026-YÖKDİL/2 sınavı, 9 Ağustos Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adaylar, 80 sorudan oluşan sınavda kendilerine verilen 180 dakikalık süre içinde soruları yanıtladı. Sınavın tamamlanmasının ardından özellikle doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar, YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. İşte, 2026 YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı…
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
2026-YÖKDİL/2 kapsamında hazırlanan Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı sınavın ardından ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar, yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
2026 YÖKDİL/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-YÖKDİL/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 19 Ağustos'ta sona erecek.
2026 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
YÖKDİL SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?
2026-YÖKDİL/2 sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltildi ve sınav için 180 dakika süre verildi.
Sınav İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenirken Almanca, Arapça ve Fransızca sınavları sosyal bilimler alanında gerçekleştirildi.
YÖKDİL PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
YÖKDİL değerlendirmesinde adayların yalnızca doğru cevapları dikkate alınıyor. Yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmıyor.
Cevap kağıtları optik okuyucular aracılığıyla okunarak bilgisayar ortamında değerlendiriliyor. Sınav sonrasında iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirme dışında bırakılıyor ve geçerli sorular üzerinden puanlama yapılıyor.
Ayrıca cevap anahtarında değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum tespit edilmesi halinde güncellenen cevap anahtarı esas alınarak değerlendirme gerçekleştiriliyor.