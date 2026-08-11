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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

        YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan YÖKDİL/2 sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Akademik kariyer planlayan, yüksek lisans ve doktora başvurularında yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde YÖKDİL/2 sonuç tarihi de yer alıyor. Peki, 2026 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        YÖKDİL/2 oturumunun geride kalmasıyla birlikte sınava katılan adaylar için sonuç bekleyişi başladı. 9 Ağustos 2026’da ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yabancı dil yeterliliğini ölçen adaylar, elde ettikleri puanları öğrenebilmek için sonuç ekranının açılacağı tarihi araştırıyor. Özellikle akademik başvurularında YÖKDİL puanını kullanmayı planlayanların yakından takip ettiği sonuç takvimi ÖSYM tarafından daha önce duyuruldu. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları hangi tarihte ilan edilecek ve sonuçlara nereden ulaşılacak? İşte 2026 ÖSYM takviminde yer alan YÖKDİL sonuç tarihi...

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        YÖKDİL/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u erişime açıldı.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        2026-YÖKDİL/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

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        YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylar YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.

        Sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yapılarak sınav puanlarına kolayca ulaşılabilecek.

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