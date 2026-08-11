YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

YÖKDİL/2 oturumunun geride kalmasıyla birlikte sınava katılan adaylar için sonuç bekleyişi başladı. 9 Ağustos 2026’da ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yabancı dil yeterliliğini ölçen adaylar, elde ettikleri puanları öğrenebilmek için sonuç ekranının açılacağı tarihi araştırıyor. Özellikle akademik başvurularında YÖKDİL puanını kullanmayı planlayanların yakından takip ettiği sonuç takvimi ÖSYM tarafından daha önce duyuruldu. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları hangi tarihte ilan edilecek ve sonuçlara nereden ulaşılacak? İşte 2026 ÖSYM takviminde yer alan YÖKDİL sonuç tarihi...