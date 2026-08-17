ZAFER BAYRAMI TARİHİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos'ta kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
Ağustos ayının ikinci yarısına girilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde resmi tatil takvimi yeniden araştırılmaya başlandı. Kamu kurumlarının çalışma düzeni ve çalışanların izin durumu açısından önem taşıyan 30 Ağustos'un 2026 yılında haftanın hangi gününe denk geldiği merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil kapsamında mı, bu yıl hangi gün kutlanacak? İşte 2026 resmi tatil takvimine ilişkin ayrıntılar…
Zafer Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte 30 Ağustos’un resmi tatil kapsamındaki durumu yeniden merak edilmeye başlandı. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları, 2026 yılında bayramın hangi güne denk geldiğini ve kurumların çalışma düzeninde değişiklik olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2026 yılında haftanın hangi gününe denk geliyor? İşte 30 Ağustos tatiline ilişkin bilinmesi gerekenler…
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun doğrultusunda resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 30 Ağustos günü ülke genelinde tam gün tatil uygulanıyor.
BU YIL 30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Pazar gününe rastlaması nedeniyle, hafta içi mesai yapan çalışanlar için pazartesi gününe uzanan ilave bir tatil söz konusu olmayacak.
Resmi tatil uygulaması yalnızca 30 Ağustos Pazar günü geçerli olacak.
30 AĞUSTOS'TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında rutin mesai yapılmıyor. Buna karşılık sağlık, güvenlik, ulaşım ve sürekli hizmet verilmesi gereken diğer alanlarda çalışmalar nöbet veya vardiya düzeniyle sürdürülebiliyor.
2026’da 30 Ağustos’un Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle kamu kurumlarının çoğunda mevcut hafta sonu çalışma düzeni uygulanacak.