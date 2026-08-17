ZAFER BAYRAMI TARİHİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos'ta kamu kurumları açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS'TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında rutin mesai yapılmıyor. Buna karşılık sağlık, güvenlik, ulaşım ve sürekli hizmet verilmesi gereken diğer alanlarda çalışmalar nöbet veya vardiya düzeniyle sürdürülebiliyor.

2026’da 30 Ağustos’un Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle kamu kurumlarının çoğunda mevcut hafta sonu çalışma düzeni uygulanacak.