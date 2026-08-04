İSKİ Baraj doluluk oranı 4 Ağustos 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da baraj doluluk oranları Ağustos ayının ilk günlerinde yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Yaz aylarında artan su tüketimi ve yağışların azalması nedeniyle gözler İSKİ'nin güncel verilerine çevrilirken, kente su sağlayan barajlardaki son doluluk seviyeleri açıklandı. Vatandaşlar, "İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" ve "İSKİ barajlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajların güncel doluluk oranları...
İSKİ'nin paylaştığı güncel baraj doluluk oranları, İstanbul'un su rezervlerindeki son durumu ortaya koydu. Yaz sıcaklıklarının etkisiyle su tüketiminin yükselmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi, barajlardaki seviyelerin yakından takip edilmesine neden oluyor. İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Terkos, Elmalı, Darlık, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının son doluluk oranları belli oldu. Peki İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç? İşte İSKİ'nin açıkladığı güncel veriler...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 4 AĞUSTOS 2026 AÇIKLANDI
İSKİ tarafından bugün (4 Ağustos) itibariyle yapılan ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 53.7 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ
ÖMERLİ %76.2
DARLIK %71.54
ELMALI %85.36
TERKOS %44.75
ALİBEY %53.17
BÜYÜKÇEKMECE %37.93
SAZLIDERE %30.95
ISTRANCALAR %32.6
KAZANDERE %27.06
PAPUÇDERE %22.27