LİSE 1. NAKİL 2026 LGS EK TERCİHLERİ TABAN PUANLARI || MEB 2026 lise 1. nakilleri taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihlerinde istediği ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar merak içerisinde "MEB 2026 lise 1. nakilleri taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere ek tercihler boş kontenjan ve kesin kayıtlar neticesinde şekilleniyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, lise boş kontenjanları ve 2026 lise 1. nakilleri taban puanları açıklandı mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
Lise ek tercihleri 2026 LGS 1. nakil taban puanları ve boş kontenjanlar LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere LGS 1. nakil yani lise ek tercihleri taban puanları LGS tercih sonuçları doğrultusunda yapılan kesin kayıtlarla birlikte netleşiyor. Peki, MEB 2026 lise 1. nakilleri taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
LGS EK TERCİH - 1 NAKİL TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen belirtelim ki LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos Çarşamba günü taban puanlar belli olacak.
LGS 2026 LİSE BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
Lise boş kontenjanları LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek.
LGS 1. NAKİL 2026 LİSE EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise ek tercihleri yani 1. nakil başvuruları 5 -7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
LGS 1. NAKİL 2026 LİSE EK TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos tarihinde ilan edilecek.