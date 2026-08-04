LGS kapsamında tercihlerini tamamlayan öğrenciler için gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilirken, kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmesiyle birlikte adayların hangi liseye yerleştiği belli olacak ve kayıt takvimi işlemeye başlayacak. Peki 2026 lise kayıtları hangi tarihte başlayacak, öğrencilerden hangi belgeler talep edilecek? İşte yeni eğitim dönemine hazırlanan adaylar ve veliler için lise kayıt sürecine dair tüm detaylar...

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini bu tarihte öğrenebilecek.

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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan veya farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de başlayacak. Birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.