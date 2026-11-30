Masterchef kim elendi, kim gitti? 29 Kasım Masterchef’te elenen isim şoke etti!
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te elenen isim belli oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ilk etapta ayva ile yaratıcılık oyunu oynadı. Daha sonra kereviz katmeri için yarıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu eleme potası şekillendi. Peki, 29 Kasım 2026 Masterchef kim elendi, kim gitti? İşte, Masterchef Türkiye'de elenen isim…
Giriş: 30 Kasım 2026 - 01:37 Güncelleme:
Masterchef Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı. 29 Kasım 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti. Peki Masterchef kim elendi, kim gitti?
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 29 Kasım Pazar eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Şadi oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
BAHAR
AYŞE
EYYÜP CAN
ŞADİ
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