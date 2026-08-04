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        Haberler Bilgi Gündem Pegasus personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

        Pegasus personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

        Pegasus Hava Yolları, büyüyen operasyon ağı kapsamında Misafir Hizmetleri Memuru pozisyonu için yeni personel alımı sürecini başlattı. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilana ilişkin detaylar, şirketin kariyer sayfasında yayımlandı. Peki, Pegasus Misafir Hizmetleri Memuru başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 2026 Pegasus personel alımı sürecine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Pegasus personel alımı yapıyor!

        Havacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için Pegasus Hava Yolları'ndan yeni istihdam fırsatı geldi. Şirket, PC-2026 sefer sayılı Misafir Hizmetleri Memuru ilanıyla personel alımı yapacağını duyururken, başvurular resmi kariyer platformu üzerinden alınmaya başladı. Peki, Pegasus personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak, adaylardan hangi şartlar isteniyor? İşte 2026 yılına ait başvuru sürecinin ayrıntıları...

        PEGASUS PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        T.C Vatandaşı, 01.01.1994 ve sonrası doğumlu, en az Ön Lisans mezunu, vardiyalı sistemde çalışabilecek, iyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen, MS Office uygulamalarına hâkim, iletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organizasyon yetkinliği gelişmiş, misafir memnuniyeti ve çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen; tercihen hizmet sektöründe deneyimli, Pegasus ve daha önceki işyerlerindeki görevlerinden, devamsızlık, disiplinsizlik veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle ayrılmamış olan, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş, Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan.

        ROL BEKLENTİLERİ NELER?

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        Misafirlerimizin ve bagajlarının kabul işlemlerinin yapılması,

        Misafirlerimizin uçağa alınması,

        Geliş uçuşlarındaki misafirlerin karşılanması,

        Kayıp, hasarlı veya transfer bagaj işlemlerinin yapılması,

        Bağlantılı uçuşların ve transfer / transit misafirlerin yönetilmesi,

        Gecikme ve iptallerde sefer değişikliği, yolcu bilgilendirilmesi, ikram ve konaklama hizmetlerinin koordine edilerek misafir memnuniyetinin sağlanması,

        Havalimanında bilet satış işlemlerinin yapılması,

        Özel hizmet gerektiren (Refakatsiz çocuk, özel durumlu, engelli) misafirlerimizin hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.

        SUNULAN İMKANLAR NELER?

        - Yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda birinci derece aile yakınlarını da kapsayan indirimli bilet fırsatı

        - Evli olmayan çalışanlara +1 kişi tanımlama hakkı

        - Uçuşun olmadığı lokasyonlara anlaşmalı hava yolları ile indirimli uçma fırsatı

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        - Özel Sağlık Sigortası ( eş ve çocuk kapsam dahili )

        - Yemek Kartı

        - Sosyal Aktivite Kulüpleri (Yelken, koşu, tiyatro, basketbol, voleybol, futbol, trekking, e-spor, müzik, kitap, zumba, tenis kulübü, )

        - Kadın çalışanlar için kreş imkanı (İstanbul, İzmir, Antalya)

        - Performansa dayalı prim sistemi

        - Servis imkanları

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