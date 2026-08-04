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        Haberler Bilgi Gündem TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

        Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel istihdamına yönelik başvuru süreci devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan alım kapsamında, kamu bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi giderek yaklaşıyor. KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek yerleştirmede hangi kadrolara kontenjan ayrıldığı, adaylarda hangi koşulların arandığı ve başvuruların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru ekranı ve süreçle ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Tarım ve Orman Bakanlığında görev almak isteyen adaylar için 1.874 sözleşmeli personel alımına yönelik başvurular sürüyor. Bakan İbrahim Yumaklı’nın duyurduğu istihdam sürecinde, KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerin ayrıntıları yakından takip ediliyor. Kadro dağılımı, başvuru şartları ve işlemlerin tamamlanacağı son tarih en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi gün sona erecek? İşte 2026 yılı alım sürecine ilişkin başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 9 Ağustos 2026 Pazar gününe kadar tamamlayabilecek; bu tarihin ardından başvuru ekranı erişime kapatılacak.

        1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapabilecek.

        KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi doğrultusunda sözleşmeli personel statüsünde yapılacak. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra birimlerinde görevlendirilecek.

        Kadrolara göre aranacak öğrenim düzeyi, KPSS taban puanı, yaş sınırı, sertifika zorunluluğu ve diğer nitelikler ise henüz duyurulmadı. Başvuru koşulları, il bazındaki kontenjan dağılımı ve teslim edilmesi gereken belgeler, yayımlanacak ayrıntılı ilanla birlikte netleşecek.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Alımı yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:

        Veteriner Hekim: 645

        Ziraat Mühendisi: 515

        Destek Personeli: 239

        Gıda Mühendisi: 185

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73

        Büro Personeli: 60

        Su Ürünleri Mühendisi: 49

        Harita(alan) Mühendisi: 45

        Gemi Adamı: 23

        Avukat: 13

        Laborant: 9

        Biyolog: 7

        Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6

        Kimyager: 5

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