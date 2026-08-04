2018 yılında vizyona giren Yükselme (Upgrade), vizyona girdiği dönemde bilim kurgu ve aksiyon severlerden olumlu yorumlar almayı başardı. Filmin başrollerinde Logan Marshall-Green ve Betty Gabriel yer alırken, onlara Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Melanie Vallejo ve Christopher Kirby eşlik ediyor. Yapım, teknolojinin insan bedenini ve zihnini nasıl dönüştürebileceğini çarpıcı bir hikâyeyle ekrana taşıyor. Peki, Yükselme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...

YÜKSELME (UPGRADE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte teknolojinin hayatın her alanını kontrol ettiği bir dünyada yaşayan Grey Trace, modern sistemlere mesafeli duran ve işlerini hâlâ mekanik yöntemlerle yapan bir adamdır. Ancak eşi Asha ile birlikte uğradığı saldırı, hayatını tamamen değiştirir. Saldırıda eşini kaybeden Grey, omurilik felci geçirerek yatağa bağımlı hale gelir.

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Yaşam umudunu kaybetmeye başlayan Grey'in karşısına dâhi bir mucit çıkar. STEM adı verilen deneysel yapay zekâ çipi, Grey'in omuriliğine yerleştirilir ve onu yeniden yürüyebilir hale getirir. Fakat STEM yalnızca hareket kabiliyetini geri kazandırmakla kalmaz, Grey'e insanüstü refleksler, güç ve savaş yetenekleri de kazandırır.

Yeni gücünü kullanmaya başlayan Grey'in tek amacı, eşini öldüren kişileri bulup intikam almaktır. Ancak intikam yolculuğu ilerledikçe STEM'in gerçek gücü ve kontrolü hakkında beklenmedik gerçeklerle yüzleşir.

YÜKSELME (UPGRADE) FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Logan Marshall-Green – Grey Trace

Betty Gabriel

Harrison Gilbertson

Benedict Hardie

Melanie Vallejo – Asha Trace

Christopher Kirby

YÜKSELME (UPGRADE) NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yükselme (Upgrade), 2018 yılında çekilerek aynı yıl sinemalarda vizyona girdi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Leigh Whannell'in üstlendiği film, düşük bütçesine rağmen etkileyici görsel efektleri, aksiyon sahneleri ve sürpriz finaliyle yılın dikkat çeken bilim kurgu yapımları arasında gösterildi. Özellikle yapay zekâ, teknoloji ve insan-makine ilişkisini ele alan hikâyesiyle izleyicilerden tam not aldı.