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Haberler Teknoloji Bill Gates, "Yapay zeka'yı duraklatma çağrıları zorlukları çözmez"
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Bill Gates: Yapay zekâyı duraklatma çağrıları zorlukları çözmez

Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bir grup girişimcinin yapay zekâ ile ilgili durdurma çağrısından bu yana ilk kez yorum yapan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın gelişimini duraklatma çağrılarının zorlukları çözmeyeceğini belirtti

Bill Gates,
Reuters / HABERTURK.COM

Son haftalarda gündemi sallayan yapay zekâ tartışmalarına Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates de katıldı. ChatGPT'nin dünya çapında yarattığı etki ve kullanıcı sayısının hızla artışı başta Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk olmak üzere birçok girişimcinin tepkisini çekmişti. Açık bir mektup ile yapay zekânın gelişiminin kontrol altına alınması gerektiğini açıklamışlardı.

Geçen hafta yayınlanan ve Elon Musk ve 1000'den fazla AI uzmanı tarafından imzalanan açık bir mektupta, Microsoft destekli (MSFT) sistemlerden "daha güçlü" sistemlerin geliştirilmesinde acil bir duraklama talep ediliyordu.

Apple kurucu ortağı Steve Wozniak'ın da imzası bulunan mektupta topluma yönelik potansiyel risklerin ve faydaların değerlendirilmesi gerktiği vurgulanmıştı.

"DURAKLATMAK DEĞİL EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMEK GEREKİYOR"

Bu gelişmelere Bill Gates'ten yanıt geldi. Gates, "Belirli bir gruptan duraklamasını istemenin zorlukları çözdüğünü sanmıyorum" şeklinde konuştu. Teknoloji devinin CEO'su, bir duraklamanın küresel olarak etkilerini tahmin etmenin çok zor olduğunu, bu sebeple araştırmaları duraklatmak yerine AI'deki gelişmelerin en iyi nasıl kullanılacağına odaklanmanın daha iyi olacağını vurguladı.

"İNTERNET KADAR DEVRİMCİ BİR BULUŞ"

Microsoft, ChatGPT'in sahibi OpenAI'ye milyarlarca dolarlık yatırımlarla rakiplerini ggeride bırakmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarmış gözüküyor. Gates AI'nın yükseliş destekçisi olduğunu vurguladı ve onu İnternet veya cep telefonları kadar devrimci olarak nitelendirerek, "Açıkçası bu şeylerin çok büyük faydaları var. Yapmamız gereken zorlukları belirleyerek ona göre gelişmeleri takip etmek gerekiyor" dedi.

Herhangi bir duraklamanın ayrıntılarının uygulanmasının karmaşık olacağını da vurgulayan Gates, "Kimin durabileceğini söylediklerini gerçekten anlamıyorum, dünyadaki her ülke durmayı kabul eder mi ve neden durmalı?" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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