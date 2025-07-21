Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'de temmuz ayı fırsatları: BİM 25 Temmuz Cuma kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel fiyat listesi

        BİM'de temmuz ayı fırsatları: BİM 25 Temmuz kataloğu yayında!

        BİM 25 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; elektrikli bisiklet, yazıcı, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 25 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel 25 Temmuz Cuma kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 25 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        2

        BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 13.490 TL

        Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 24.900 TL

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

        Ahtapot Fan 399 TL

        Qu Şarjlı Damacana Pompası 800p 175 TL

        Heifer Çubuk Blender 890 TL

        Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99 TL

        Powerbank 5.000 Mah 599 TL

        Şarjlı Gameboy - Konsol Hariç 399 TL

        Bluetooth Hoparlör 399 TL

        Oyun Konsolu 599 TL

        3

        20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL

        Kırıcı Delici Matkap 2.490 TL

        12V Tek Akülü Vidalama Seti 1.290 TL

        Sunta Kesme Makinesi 2.199 TL

        Darbeli Matkap 999 TL

        Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

        Çok Amaçlı Zımpara 1.490 TL

        Dekupaj Testere 999 TL

        Şarj Edilebilir Led Fener 599 TL

        Kıl Testere Seti 239 TL

        Polisaj ve Zımpara Seti 199 TL

        4

        3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL

        Parlat Mucize Köpük Temizleyici 500 ml 99 TL

        Silikon Tabancası 119 TL

        Boyacı Seti - 5li 249 TL

        Mini Makaralı Kablo 499 TL

        Parmak Rulo 59 TL

        Acqua Tavan Boyası 499 TL

        Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 399 TL

        Pas Sökücü Sprey 75 TL

        5

        Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 329 TL

        Tornavida Seti Blister Ambalaj 275 TL

        İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 225 TL

        İnce Mum Silikon 200 g 89 TL

        Kalın Mum Silikon 200 g 89 TL

        Çatal Başlı Çekiç 250 g 149 TL

        6
        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde