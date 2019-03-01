AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ekonomi basını ile bir araya geldi. Yıldırım, "İstanbul, ekonomi için vazgeçilmez." dedi. Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul 4.0 deyince aklınıza hemen tasarım gelsin. Endüstri 4.0. GSM’de 5.0 dönemi başlıyor şimdi. Bu bir tasarımın ürünüdür. Bir akıl terinin ürünüdür. İstanbul, gelecekte artık daha fazla kullanılan bir merkez olacak. Türkiye’de altyapı büyük oranda halloldu. Son 16 yılda Türkiye’yi bir baştan bir başa yollarla donattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Geniş internet ağıyla her tarafı donattık. Batıda hangi imkan varsa doğuda aynı imkan var. Şimdi insana yatırım zamanı.

“İSTANBUL EKONOMİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

İstanbul şu anda milli gelirin üçte birini üreten bir şehir. 140 ülkeyi geride bırakıyor İstanbul. 140’ından daha fazla bir ekonomik gücü var. Türkiye’nin ihracatının yüzde 45’ini tek başına İstanbul yapıyor. Gelen turistin üçte birini kabul ediyor. Vergilerin yarısını sağlıyor. Üretim kapasitesinin büyük işletmelerin yarısı İstanbul’da. İş gücüne katkısı 7 milyona yakın. İstanbul Türkiye’nin nüfusunun yüzde 20’sini barındırıyor. Rakamlar uzayıp gider. Gelmek istediğim nokta İstanbul Türkiye’nin geleceği için ekonomisi için vazgeçilmez bir şehir.

“TÜRK DİZİLERİ İÇİN PLATO KURULACAK”

Türk dizileri dünyada 300 milyon insan tarafından izleniyor. Bu daha başlangıç. Amerika’dan sonra dışarıda dizileri izlenen ikinci ülkeyiz. Bunu bizim sanatçılarımız, yapımcılarımı kendi imanları ile yapıyor. Şimdi biz onlara plato kuracağız. Bu işi daha kapsamlı yapsınlar diye film platosu kuracağız. Satılan her ütün Türkiye’nin kumaşını, mobilyasını, imkanlarını gösteriyor. Türkiye’nin zenginliklerini gösteriyor.

“EN ÇOK MERAK EDİLEN BEŞİNCİ ŞEHİR”

Dünyada en çok merak edilen şehirler arasında İstanbul beşinci sırada. Hep olumsuzluklar yok. Bu bizim için muazzam bir imlan. Bunu bizim sonuca dönüştürmemiz lazım. Bazı şehirler tasarımdan büyük para kazanıyor. Mesela Milano. Şehrin başka bir işi yok. Artık zenginlik marka oluşturmakta.

“ THY MARKAMIZ, DAHA FAZLA OLMALI”

Mesela THY. 15 yıl önce böyle değildi, küçülen bir şirketti. Geldik, onun önünü açtık. Engelleri kaldırdık. Adeta büyüdü, büyüdü… Bugün dünyanın en fazla noktasına uçuş yapan havayolu şirketi. Bu sadece bir havayolu şirketi değil. Bizim bayrağımızı taşıyor. Ama yetmez daha fazla markamızın olması lazım. Bu da tasarım ile olacak. Bu iş gençlerle olur, gençlere yatırımı yapmaya devam edeceğiz.