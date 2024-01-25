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        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:16
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        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 8 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı ticaret ile mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda düzenlediği operasyonda, 8 bin makaron, gümrük kaçağı 12 cep telefonu, akıllı saat, 23 şarj adaptörü, 2 şarj kablosu, 7 bluetooth kulaklık ve 38 kilogram açık tütün ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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