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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:48
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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 4 hükümlünün yerini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 4 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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