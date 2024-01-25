Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 4 hükümlünün yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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