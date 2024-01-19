Bingöl'de başarılı öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi Bingöl'de takdir belgesi almayı başaran polis çocukları, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Bingöl'de takdir belgesi almayı başaran polis çocukları, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 41 başarılı öğrenci için sinema etkinliği düzenlendi.

Aileleri ile birlikte bir alışveriş merkezinde bir araya gelen öğrencilere, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan tarafından hediye verildi.

Orhan, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatı personelinin ve ailelerinin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocukların geleceğin güvencesi olduğunu ifade eden Orhan, "Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı, vatanını, milletini, bayrağını seven başarılı bireyler olması varlığımızın yegane teminatıdır. Burada bulunan tüm çocuklarımızı tebrik ve takdir ediyoruz. Bütün çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. Rabb'im bizleri çocuklarımızla sınamasın." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler alışveriş merkezindeki sinemada "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.