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        Bingöl'de dondurucu soğukta Peri Çayı'nda tutulan balıklar tezgahlarda satılıyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğukta Peri Çayı'nda tutulan balıkların tezgahlarda satışı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:15
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        Bingöl'de dondurucu soğukta Peri Çayı'nda tutulan balıklar tezgahlarda satılıyor
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğukta Peri Çayı'nda tutulan balıkların tezgahlarda satışı yapılıyor.

        Kışın yoğun kar yağışı alan Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde dondurucu soğuğa rağmen karla kaplı Peri Çayı'na giren vatandaşlar ağlarla balık tutuyor.

        Tutulan balıklar ilçe merkezine getirilerek kilogramı 50 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.

        İlçe merkezinde balık satışı yapan Bedri Cavuldak, yörede Çatak köyünde tutulan balıkların rağbet gördüğünü belirterek, bu balıkların kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

        Cavuldak, "Kış aylarında özellikle balıkların tadı çok güzel oluyor. Çevre illerden buraya gelip balık alanlar oluyor. Talep üzerine il dışına da gönderiyoruz. Bu balıkların nisan ayına kadar tezgahlarda satışını yapıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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