Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldığı aracı arazide terk edip kaçan 54 yaşındaki Hakan İnce, bölgede kendisini arayan jandarma ekibine av tüfeğiyle ateş etti. Jandarmanın silahı bırakması için ikaz ettiği İnce, av tüfeğiyle göğsüne 2 kez ateş ederek hayatına son verdi
Isparta'da olay, gece saat 00.15'te Yalvaç'a bağlı Hisarardı köyü yakınlarında meydana geldi. Çaldığı araçla kaçan Hakan İnce'nin (54) yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
JANDARMAYA ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre ekipler, Su Çıktığı mevkiinde aracı, arazide terk edilmiş halde buldu. Çevrede yapılan araştırma sırasında Hakan İnce, bulunduğu ağaçlık alandan, jandarma ekibine av tüfeği ile 1 el ateş etti.
KENDİ HAYATINA SON VERDİ
2 el havaya uyarı ateşi yapan jandarmanın silahı bırakması için ikazda bulunduğu İnce, göğüs kafesine dayadığı av tüfeğiyle 2 el ateş ederek intihar etti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yerinde hayatını kaybeden İnce'nin cenazesi morga götürüldü. Jandarma personeli ise olayı yara almadan atlattı. Soruşturma devam ediyor.