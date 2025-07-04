Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata! Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldığı aracı arazide terk edip kaçan 54 yaşındaki Hakan İnce, bölgede kendisini arayan jandarma ekibine av tüfeğiyle ateş etti. Jandarmanın silahı bırakması için ikaz ettiği İnce, av tüfeğiyle göğsüne 2 kez ateş ederek hayatına son verdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:45 facebook

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