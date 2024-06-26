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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Bir garip hikaye: Her şey eşit olunca elemelere bakıldı, Danimarka 2. çıktı - Futbol Haberleri

        Bir garip hikaye: Her şey eşit olunca elemelere bakıldı, Danimarka 2. çıktı

        EURO 2024 C Grubu son maçında Danimarka, Sırbistan ile Slovenya ise İngiltere ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım tüm istatistiklerde birbirine üstünlük kuramayınca elemelerdeki sonuçlara bakıldı. Burada da aynı grupta mücadele eden iki takımdan ikili averajla Danimarka 2. sırayı aldı, Slovenler ise 3. oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:38
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        Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda son maçlar oynandı. Danimarka ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

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        İngiltere, sadece bir galibiyet alabildiği grubu 5 puanla lider tamamlarken Danimarka ve Slovenya'nın hikayesi ise oldukça ilginçti.

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        Danimarka ve Slovenya, C Grubu’nu aynı istatistiklerle bitirirken nadir görülen bir hesaplamaya gidildi.

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        İki takım da grubu 3'er puanla tamamlarken aralarında oynadıkları maç da 1-1 bitti.

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        Bu durumda genel averaja bakılsa da buradan da sonuç alınamadı. İki ülkenin de averajı 0'dı.

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        Bu nedenle de gözler atılan gole çevrilirken ikişer gol atıp ikişer gol yiyen iki ekip burada da birbirine üstünlük kuramadı.

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        Sıra galibiyet sayılarına gelince hiç kazanamayan iki takım burayı da pas geçti ve gözler sarı kartlara çevrildi.

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        Ancak hem Danimarka hem de Slovenya 6'şar sarı kart gördükleri için hesaplar bu kez 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kaldı.

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        Ve kaderin bir cilvesidir ki iki takım da aynı gruptan Almanya'ya gelmişlerdi ve yine burada da eşitlik vardı.

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        EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda Danimarka, Finlandiya, Kazakistan, Kuzey İrlanda ve San Marino ile mücadele eden Slovenya, Danimarka ile aynı puanda grubunu ikinci sırada tamamladı.

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        H Grubu'nda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slovenya, 20 gol atıp 9 gol yedi ve 22 puan topladı.

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        Elemelerde Danimarka ile aynı puanda H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayan Slovenya, rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 2-1 mağlup olmuştu.

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        Danimarka burada kazandığı maçla hem eleme grubunu ikili averajla lider tamamlarken hem de EURO 2024'te C Grubu'nu rakibinin önünde bitirerek 2. sıradan tur biletini aldı.

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