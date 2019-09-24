İzmir Çeşme'deki Deliklikoy'un bembeyaz kumlarına ayak bastığımızda çoğumuz bu sahilden birkaç saat içinde 230 kilogram atık toplayacağımızı tahmin edemedik. Birkaç saat sonra sahili yığılan mavi çöp torbalarının içinde 11 kilogram kağıt, 104.5 kilogram plastik, 50 kilogram metal, 64.5 kilogram cam atık ve 5 bin 200 sigara izmariti olmak üzere toplam 230 kilogram atık vardı. 11 kg kağıtla 275 litre su kurtarıldı, 50 kilogramlık metalle 65 kilogramlık hammadde ve 67 kilogramlık camla 6.7 litre petrol hammaddesi geri dönüşümü sağlandı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle 2016'dan bu yana Türkiye'nin kıyılarını atıklardan temizleyen Doğa Dostu Araslar platformu, dördüncü kıyı temizliği etkinliğini Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü’nde İzmir Çeşme Deliklikoy'da gerçekleştirdi. Etkinliğe bir grup gazeteci de katıldı. Bu yıl 230 kilogram atık toplayan gönüllülerin 2016 yılından bu yana geri dönüşüme kazandırdığı atık miktarının 4 tona yakın olduğu açıklandı.

'ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇ FİLOSU KURDUK'

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, çevre dostu ürünler geliştirip, doğaya saygılı iş süreçleri için çalıştıklarını söyledi. Ayyarkın, Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi'nde şimdiye kadar 500'den fazla çalışanın ve ailelerinin gönüllü katılımıyla Kınalıada, Büyükada, Burgazada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Bursa Dağyenice Gölet alanı kıyılarını temizlediklerini hatırlattı.

Ayyarkın, karbon ayak izini azaltabilmek için 2011'de yüzde 100 elektrikli ticari araç filosunu kurduklarını, bu sayede, 8 yılda 18 bin yeni ağacın çevreye getireceği faydaya denk düşen bir kazanım elde edildiğini söyledi. Ayyarkın, ağaçlandırma çalışmalarıyla da 140 binden fazla ağacı doğaya kazandırdıklarını vurguladı.

'ANKARA TRANSFER MERKEZİ 2020 YILINDA HAYATA GEÇECEK'



Son 3 yıldır kayyum yönetiminde bulunan Aras Kargo'nun hali hazırda 4 ortağı bulunuyor. Yüzde 75'lik hisse Aras ailesinden üç isme, yüzde 25 hisse ise Viyana merkezli Austrian Post'a ait. Austrian Post, 2013 yılında İş Girişim'in elindeki yüzde 20 Aras Kargo hissesini ve Aras Ailesi'nden de yüzde 5 hisseyi alarak şirkete ortak olmuştu. Hisse alım opsiyonunun kullandırılması konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlık çözülememiş, şirkete kayyum atanmıştı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'a son durumu sorduk. Ticari uyuşmazlık sürecinin devam ettiğini belirten Ayyarkın yargı sürecinin devam ettiğini, şirketin profesyoneller tarafından yönetildiğini söyledi. Yatırımlarının devam ettiğini belirten Ayyarkın, 2020 yılının ilk yarısında Ankara transfer merkezini hayata geçireceklerini aktardı.



PET ŞİŞENİN YOK OLMA SÜRESİ 400 YIL

Bazı atıkların yok olma süreleri:

Strafor 5000 yıl - 2 milyon yıl

Cam Şişe 4000 yıl

Plastik 1000 yıl

Poliüretan (Sentetik fiberler, yapıştırıcılar, halıların alt kısmı ve sert plastik contalar) 1000 yıl

Su Boruları 1000 yıl

Pet Şişe 400 yıl

Deterjan 400 yıl

Pil 300 yıl

Alüminyum 100 yıl

Sigara İzmariti 1 yıl - 2 yıl

Bez Parçası 6 ay

Pamuklu Kumaş 1 ay - 5 ay

Kağıt Havlu 1 ay