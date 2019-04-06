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Birbirinden farklı nakış dövme örnekleri

Giriş: 06.04.2019 - 12:57 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Her ikisi de iğne ile yapılan ancak bugüne kadar hiç bir arada durmayan iki sanat bir araya gelerek son zamanların modası oldu. İğne iplik ile vücuda nakşedilmiş gibi duran nakış dövme modellerini sizler için bir araya getirdik

  • 1Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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    Nakış veya kanaviçe dendiği zaman aklımıza ilk olarak büyüklerimiz geliyor ancak bu eski sanat, artık gençlerin vücutlarına işleniyor. 

     

  • 2Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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    Son zamanların trendine göre her ikisi de iğne ile yapılan dövme ve nakış orta noktada buluşuyor. 

     

     

  • 3Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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    Bu dövmeler sanki iğne iplik ile vücuda uygulanmış gibi gözüküyor.

  • 4Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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    Bir zamanlar kot pantolonlara, montlara takılan armalar da şimdi vücuda işleniyor.

  • 5Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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    Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olan arma türü çıkartmalar da çok rağbet görüyor.

     

  • 6Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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    Canlı renkleri ve ince işçilikleriyle nakış dövmeler son derece etkileyici bir görünüşe sahipler. 

     

  • 7Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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    Nakış, kanaviçe ve arma dövmeleri ilginizi çektiyse sizler için bir araya getirdiğimiz karelere göz atmalısınız.

  • 8Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 9Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 10Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 11Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 12Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 13Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 14Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 15Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 16Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 17Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 18Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 19Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 20Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 23Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 24Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 25Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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  • 29Birbirinden farklı nakış dövme modelleri
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