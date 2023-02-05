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Birce Akalay'a mavi tik şoku

Birce Akalay, Twitter'daki hesabından mavi tikinin kaybolduğunu görünce şoke oldu. "Benim mavi tikime ne olmuş olabilir, kim çaldı?" Akalay, Elon Musk'ın onaylı hesaplarından ücret talep ettiğini bilmeyince hayranları devreye girdi

Birce Akalay'a mavi tik şoku - Magazin haberleri
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Birce Akalay, Twitter'da mavi tikin gittiğini görünce şoke oldu. Oyuncu, konuya ilişkin "Benim mavi tikime ne olmuş olabilir, kim çaldı?" şeklinde paylaşımda bulunarak, Twitter Türkiye hesabını etiketledi.

"MR. MUSK'A AİDAT ÖDEMEMİZ GEREKİYORMUŞ"

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın geçtiğimiz kasım ayında onaylı hesaplar için aylık 8 dolarlık (yaklaşık 150 TL) ücret zorunluluğu getireceğini açıklamıştı. Bu durumdan habersiz olan Birce Akalay'a hayranları bilgi verdi.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Birce Akalay, "Tamam anladım ki Mr. Musk'a bir aidat ödememiz icap ediyormuş. O halde adımlarımızı nasıl atacağız? Ben neden bu adımları bulamıyorum? Teknoloji > Birce help me" yazarak, yardım istedi. Oyuncuya hayranları yardımcı oldu.

Fotoğraflar: AP, Instagram

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