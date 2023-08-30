BİREYSEL DOKUNULMAZLIK | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?

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MasterChef'te heyecanlı dakikalar hız kesmeden devam ederken takım oyununun kazananı merak konusu oldu. Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet edilirken dün akşam ise hem haftanın ilk takım oyunu hem de dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyenler "MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 29 Ağustos 2023 Salı günü MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı hakkında tüm detaylar...