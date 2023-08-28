Haberler Televizyon ELENDİ! MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef All Star Eray Aksungur hayatı

MasterChef'te bu akşam elenen isim Eray kimdir? İşte MasterChef All Star Eray Aksungur hayatı MasterChef All Star yarışmasında bu haftanın elenen ismi Eray odu. Yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Eray Aksungur, elenerek hayallerine veda etti. Gecenin sonunda ise MasterChef Eray'ın hayatı merak edildi. Peki, elenen isim MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef All Star Eray Aksungur hayatı... Habertürk Giriş: 28.08.2023 - 00:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:37 facebook

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MasterChef All Star'a bu hafta elenen yarışmacı ERAY oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim olurken MasterChef Eray'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, elenen isim MasterChef Eray kimdir? İşte MasterChef Eray biyografisi...

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ERAY AKSUNGUR KİMDİR? Bolu doğumlu ve 25 yaşında olan Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü başarıyla tamamlamıştır. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık deneyimi yaşamış ve son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır.