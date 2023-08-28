SÜPRİZ ELEME! MasterChef kim elendi? 27 Ağustos MasterChef hangi yarışmacı elendi, kim gitti? MasterChef All Star yarışmasına veda eden isim açıklandı

SÜPRİZ ELEME! MasterChef kim elendi? 27 Ağustos MasterChef hangi yarışmacı elendi, kim gitti? MasterChef All Star yarışmasına veda eden isim açıklandı

MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. İşte 27 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Barış, Eray, Dilara, Ayaz, Gamze ve Tolga seçilmişti.

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MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

Dilara, Ayaz, Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler oldu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam etti. Son yarışmacı ise bu haftanın elenen ismi oldu.

Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklandı. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda etti.