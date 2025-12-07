Biri ateş açtı, diğer kaydetti! 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki İETT durağında bir kişinin silahla havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Silahla havaya ateş açtıktan sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan kişinin M.K. (21), görüntüleri çektikten sonra aracın yolcu koltuğuna oturan kişinin de H.K. (22) olduğu belirlendi.

İki şüpheli de gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın da kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek", "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası kesildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.