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'Birileri' çıktı, Beşiktaş şampiyon oldu!

Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sezon boyunca sakatlık, koronavirüse yakalananlar ve cezalılardan çok çekti. Ancak Yalçın'ın "Birileri çıkar oynar" sözü takım olmanın önemini ortaya koydu

'Birileri' çıktı, Beşiktaş şampiyon oldu!

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde zafere ulaşırken kısıtlı kadro, sıkıntılar yaşasa da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

SAKATLIK KABUSU İLK YARIDA BAŞLADI

Sezon boyunca sakatlıklardan ve koronavirüsten çok çeken Beşiktaş, ilk yarıda buna rağmen zorlu maçların üstesinden de gelmeyi bildi. Ayrıca siyah-beyazlılar, sakatlık nedeniyle Ljajic'ten 6 maç, N'Koudou'dan 7 maç, Gökhan Töre'den ise 9 maç faydalanamadı.

"BİRİLERİ ÇIKIP OYNAR!"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kritik maçlar öncesinde eksikler hakkındaki yorumları "Fark etmez, birileri çıkar ve oynar" olurken şampiyonluk virajında da benzer bir durum yaşandı.

CENK TOSUN SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan Cenk Tosun, karantina, sakatlık ve koronavirüs derken ilk 9 maçın 7'sini kaçırırken Erzurum'da felaket yaşandı. Ağır bir sakatlık yaşayan tecrübeli forvet, sezonu kapatarak kalan 8 maçta forma giyemedi.

ABOUBAKAR KABUSU

Beşiktaş'ta aynı dönemde Aboubakar kabusu da yaşandı. Milli takımdan sakat dönen Kamerunlu yıldız, 4 maç forma giyemezken Sivas maçına 11'de başladı. Ancak Aboubakar, ilk yarının sonlarında sakatlanarak devre arasında kenara gelmek zorunda kaldı. Abou, kalan 6 maçta da forma giyemedi.

OĞUZHAN DA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup da kalan 7 haftayı kaçıran isimlerden oldu.

EKSİKLER YILDIRMADI

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle Aboubakar ve Cenk Tosun gibi eldeki 2 as forvetin sakatlandığı süreçte eksiklere aldırmayarak şampiyonluğa ulaşmayı da bildi.

Yalçın'ın sezonun son periyodunda Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda Gökhan Töre'yi ileri uçta görevlendirdiği 4-6-0 sistemi de şampiyonluk yarışında önemli kırılma anlarından birisi oldu.

JOKER NECİP

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta geride kalan sezonda en farklı mevkilerde kullandığı isim ise Necip Uysal oldu. Altyapıdan yetişen 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 35 maçın 21'inde asıl mevkisi olan ön liberoda görev aldı. Necip, 9 maç sağ bekte oynarken 3 kez stoperde, 2 kez de orta sahanın merkezinde görev aldı.

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