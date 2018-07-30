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Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil'in açıklamalarının kendisini şaşırtmadığını belirtirken, "Ortaçgil'i tanımaya ve anlamaya çalışarak geçen onca yıldan sonra duruşuyla beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayan nadir insanlardan biri olduğunu söylemek isterim. Keşke herkes onu böylesine acımasızca ve haksızca linç etmeden önce durup kendi duruşlarını bir gözden geçirse ve bunca yıl bu düzenin içinde ödün vermeden hatta bunu değiştirmeyi zihninden bile geçirmeden hümanist ve çözüm odaklı düşünen böylesine değerli bir müzisyene biraz daha saygıyla yaklaşmanızı istemek çok mu fazla?" diyerek acımasızda eleştiri getirenlere seslendi.