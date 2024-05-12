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        Haberler Gündem Güncel Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydık, yola çıkmamıştık

        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydık, yola çıkmamıştık

        Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in hayatını kaybettiği kazada görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı. Tanık ifadesinde, "Biz olay sırasında yol çizgisinin (banket çizgisi) iç tarafındaydık. Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:05
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 28 Nisan'da üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın görgü tanığı olan E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

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        "KAMYONET SÜRATLİ GEÇTİ"

        E.A. savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü Zeliha'yla birlikte bisiklet sürmek amacıyla Eceabat tarafına geçmiştik. Sapakta mola verdikten sonra yolumuza devam etmek amacıyla ana yola çıktık. Zeliha önde gidiyordu. Ben de birkaç teker arkasından artçı olarak bisiklet kullanıyordum. 20-30 metre gittikten sonra yanımdan süratli bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin rüzgarından etkilendim ancak bisikletin hakimiyetini kaybetmedim. Benimle aynı hizada bisiklet kullanan Zeliha'nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü" dedi.

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        Olay sırasında yol çizgisinin iç tarafında olduklarını belirten E.A., "Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı. Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Olay yerinde bulunan bir motosikletli korna çalınca şahıs durdu" diye konuştu.

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        "SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASI ACIMIZI DAĞLADI"

        Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm Güneş, adalet istediğini söyleyerek, "Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha'mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye'ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık" dedi.

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        NE OLMUŞTU?

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında 28 Nisan'da S.Ç. yönetimindeki kamyonet, saat 19.00 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç. ertesi gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kazada ölen Zeliha Güneş'in, 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı öğrenildi.

        #trafik kazası
        #bisikletli zelihanın ölümü
        #Çanakkale
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