Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydık, yola çıkmamıştık

"SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASI ACIMIZI DAĞLADI"

Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm Güneş, adalet istediğini söyleyerek, "Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha'mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye'ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık" dedi.