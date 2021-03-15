Bitcoin'e Hindistan darbesi 0:00 / 0:00

Cumartesi gecesi 61.481 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin'de Hindistan'ın kripto paraları yasaklamaya hazırlandığına dair çıkan haberler dolayısıyla sert bir düşüş yaşandı.

Reuters'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan'da hazırlanan yasa teklifiyle kripto para birimleri ile işlem yapanlar, para birimlerini bulunduranlar, madenciliğini yapanlar, yeni bir para birimi oluşturanlar ve kripto varlıkları transfer edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

1.4 milyar nüfusa sahip dünyanın en büyük 5. ekonomisi olan Hindistan'da atılacağı iddia edilen bu adım kripto para piyasasında satışlara neden oldu.

İLK 100'DEKİLERİN 89'U DÜŞTÜ

Bitcoin TSİ 13.10 itibarıyla son 24 saatte yüzde 8.5 gerileyerek 55.611 dolara kadar geriledi. Ethereum da benzer bir şekilde yüzde 7'lik değer kaybıyla 1.764 dolara düştü. Binance Coin yüzde 7.2, Dogecoin ise yüzde 8.4 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 89'unda dolar bazında yüzde 1.2 ila yüzde 14.5 arasında değer kayıpları yaşandı. Kripto paraların toplam piyasa değeri cumartesi günkü 1 trilyon 850 milyar dolarlık zirvesinden bugün 1 trilyon 685 milyar dolara geriledi. Yani 165 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

HAFTALIK OLARAK HALA ARTIDA

Tabii bu son düşüşe rağmen Bitcoin halen 1 hafta öncesine göre yüzde 11.5 değer kazanmış durumda. Bitcoin haftasonu ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs destek paketini onaylamasının etkisiyle rekor seviyeye yükselmişti.

Hindistan merkezli haberlerin etkisinin ne kadar kalıcı ve büyük olacağı önümüzdeki 2 gün içerisinde tam olarak netleşecek. Analistler satışlarda 60.000 dolarlık psikolojik barajın aşılmasıyla gelen kâr satışlarının da etkili olduğunu belirtti.