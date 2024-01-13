Takside 5,5 kilo esrar ele geçirildi BİTLİS'te polisin yol kontrolünde durdurduğu takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

BİTLİS'te polisin yol kontrolünde durdurduğu takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.