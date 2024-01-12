Bitlis'te 34 köy yolu kardan kapandı BİTLİS´te 2 gündür aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS´te 2 gündür aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla merkezde kar kalınlığı 22 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri kapanan yolların tekrar açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan kar yağışının ardından merkez ve ilçelere bağlı 34 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi´ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 80 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta sonu kadar aralıklarla etkili olacağını belirtirken, geceleri yaşanan soğuk nedeniyle don uyarısında bulundu.