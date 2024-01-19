Jandarmanın bulduğu yaralı puhu, tedaviye alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin, arazide kanadı kırık, yaralı halde bulduğu puhu, tedaviye alındı.

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi yaparken, arazide kanadı kırık olduğu için uçamayan puhu kuşu buldu. Ekipler, sahip çıktıkları puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı puhu, ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine götürülerek tedaviye alındı.