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        Bitlis kırsalında 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:41
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        Bitlis kırsalında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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