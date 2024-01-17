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        Bitlis'te 2 metreyi aşan karla mücadele

        BİTLİS´te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 263'ü ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Yolu kapalı olan 2 köy yolunun açılması için de ekipler, kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:00
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        Bitlis'te 2 metreyi aşan karla mücadele
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        BİTLİS´te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 263'ü ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Yolu kapalı olan 2 köy yolunun açılması için de ekipler, kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor. 

        Bitlis ve çevresinde cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, kırsal ve yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi geçti. Kar nedeniyle kent genelinde 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla 263 köy yolu ulaşıma açıldı. 2 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülürken, rüzgarın da etkisiyle kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor.

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kalan 2 köy yolunun da akşam saatlerine kadar açılacağını belirtirken, karla mücadele çalışmalarının ise 10 şantiyede 45 iş makinesi ile sürdürüldüğünü bildirdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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