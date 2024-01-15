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        Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 21:03 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:07
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        Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 38 iş makinesi ve 70 personelle sokak ile caddelerde çalışma yürütüyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, karla mücadeleye ilişkin çalışmaların hazırlıklarını geçen ay tamamladıklarını belirtti.

        Geylani, "Kar yağışının ilk günü itibarıyla yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladık. Çarşı merkezinde ve tüm mahallelerimizde ekiplerimiz görev başında. Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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