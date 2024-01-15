Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 38 iş makinesi ve 70 personelle sokak ile caddelerde çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, karla mücadeleye ilişkin çalışmaların hazırlıklarını geçen ay tamamladıklarını belirtti.

Geylani, "Kar yağışının ilk günü itibarıyla yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladık. Çarşı merkezinde ve tüm mahallelerimizde ekiplerimiz görev başında. Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.