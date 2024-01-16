Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Sağlık çalışanları köylere giderek vatandaşların sağlık taramasını yapıyor

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde köyleri gezen sağlık çalışanları, hem vatandaşların sağlık taramasını yapıyor hem de sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanları köylere giderek vatandaşların sağlık taramasını yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde köyleri gezen sağlık çalışanları, hem vatandaşların sağlık taramasını yapıyor hem de sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendiriyor.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce 1 doktor ve 4 hemşireden oluşturulan ekip, köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

        Bu kapsamda Uludere köyüne gidererek vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyen sağlık çalışanları, tansiyon ve şeker ölçümü yaptı, bilgilendirmede bulundu.

        Köy okulunu da ziyaret eden sağlık çalışanları, el yıkama ve diş fırçalama konularında öğrencileri bilgilendirdi, diş fırçası hediye etti.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, her hafta ilçeye bağlı bir köye giderek sağlık taramasından geçirdikleri vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

        Bakanlığın genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Cengiz, "Bugün de Uludere köyüne geldik. Köye gelmeden önce camiden anons yaptırarak köy halkımızı bir araya getirdik ve gerekli çalışmayı yaptık. Köy okulundaki öğrencilere ise diş ve hijyen eğitimi vererek, diş fırçası ve hediyeler verdik. Köydeki kursiyer kadınları da bulaşıcı hastalıklar, kanser ve mobil KETEM aracımız hakkında bilgilendirdik. Amacımız her hafta bir köye gitmek. Halkımızı da bu uygulamaya katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan 65 yaşındaki Fadime Yürüyen ise hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, "Bazen hastaneye gidemiyoruz. Okuma yazmamız olmadığı için tansiyon ve şekerimiz olduğunda ölçemiyoruz. Buraya gelip bizimle ilgilendikleri için doktorlara teşekkür ederiz. Tansiyon ve şekerimizi ölçerek hem bilgi aldık hem de bilgilendirildik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        İzmir ve Ayvalık'ta sel meydana geldi!
        İzmir ve Ayvalık'ta sel meydana geldi!
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        4'ü de kadın! 5 eve girdiler! 10.5 milyon TL'lik soygun!
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var

        Benzer Haberler

        Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te kar, kayak merkezindeki yoğunluğu arttırdı
        Bitlis'te kar, kayak merkezindeki yoğunluğu arttırdı
        Bitlis'te kardan kapanan 240 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bitlis'te kardan kapanan 240 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bitlis'te karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için mesai yapıyor
        Bitlis'te karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için mesai yapıyor
        Hasta almaya giden ambulans kara saplandı
        Hasta almaya giden ambulans kara saplandı
        Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı köylerdeki hastaların imdadına ekipler yet...
        Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı köylerdeki hastaların imdadına ekipler yet...