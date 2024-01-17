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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!

        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması çağrısında bulundu. Fırtınanın hızının, yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında 80 km'yi bulacağı bildirildi. Hafta sonu ise İstanbul'da sıcaklık, Karadeniz ve Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle 8-9 derecelere kadar azalacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:11
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        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!
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        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

        "TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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        MARMARA'YA HAFTA SONU UYARISI

        AA'da yer alan habere göre öte yandan Marmara Bölgesi'nde hafta sonu, başta İstanbul olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

        SICAKLIK 8-9 DERECE DÜŞECEK

        Bölgede cuma günü yaklaşık 17 ila 18 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığının, Balkanlardan gelecek soğuk hava kütlesiyle 8-9 derece kadar düşeceği; kuzeybatı tarafında kar, İstanbul'da ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

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