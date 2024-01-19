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        Bitlis kırsalında 18 kaçak göçmen yakalandı

        BİTLİS´in Tatvan ilçesi kırsalında devriye görevi sırasında boş arazide Afganistan uyruklu 18 kaçak yakalandı. Organizatörlük yapan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:30
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        Bitlis kırsalında 18 kaçak göçmen yakalandı
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        BİTLİS´in Tatvan ilçesi kırsalında devriye görevi sırasında boş arazide Afganistan uyruklu 18 kaçak yakalandı. Organizatörlük yapan 1 kişi tutuklandı.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çalışmaları kapsamında Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Yapılan devriye görevi sırasında boş arazide yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı. Organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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