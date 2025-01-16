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        Bitlisli "Yaşayan İnsan Hazinesi" baston ustası Cumali Birol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen baston ustası Cumali Birol, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:57
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        Bitlisli "Yaşayan İnsan Hazinesi" baston ustası Cumali Birol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        ABONE OL

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen baston ustası Cumali Birol, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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