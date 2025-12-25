Tatvan'da sinema etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik sinema etkinliği yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinlikte kadın kursiyerler, "Yan Yana" filmini izledi.

Merkezde görevli Büşra Çiçek, 120 kursiyerle sinema etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Sadece mesleki kurslar ve psikolojik eğitimler ile sınırlı kalmadıklarını belirten Çiçek, "Kursiyerlerimize yönelik sürekli farklı etkinlikler ve güzel faaliyetler yürütüyoruz. Tiyatro, sinema, uçurtma etkinliği ve fidan dikimi gibi faaliyetlerle aile yılını dolu dolu geçiriyoruz. Bu da bu yılın son etkinliği oldu ve yüksek bir katılımla gerçekleştirdik." dedi.

Kursiyerlerden Aslı Türel ise "Bu tür etkinlikler bize çok iyi geliyor. Desteklerinden dolayı kaymakamımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.