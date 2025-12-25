Bitlis Valisi Karakaya, 2025'in güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdi:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2025'in güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, göreve başladıkları günden bu yana Bitlislilere en iyi hizmeti sunmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin ve Bitlis'in huzuru ve güveni için asayişten, terörle mücadeleye, göçmen kaçakçılığından, narkotik suçlara kadar her konuda kolluk güçlerinin ve istihbarat birimlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde yaklaşık 9 bin personelle kentin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını anlatan Karakaya, "Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle mücadele ilimizde de devam etmektedir. 1 Ocak'tan bugüne kadar jandarma ve emniyet birimlerimizin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 3 bin 294 kırsal, 34 şehir operasyonunda gözaltına alınan 67 şahıstan 14'ü tutuklanmış, 24 kişi hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır."

Organize suçlarla mücadele kapsamında il genelinde yürütülen kararlı ve titiz çalışmalar sonucunda yapılan 6 operasyonda 4 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Karakaya, operasyonda gözaltına alınan 134 kişiden 45'inin tutuklandığını, 36 kişiye de adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı bilgisini verdi. Son bir yılda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 620 kişinin yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildiğini belirten Karakaya, ifade için aranan 2 bin 611 kişi hakkında da adli işlemlerin yapıldığını söyledi. "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçu kapsamında icra edilen 121 operasyonda yakalanan 278 kişiden 137'sinin tutuklandığını, 15 kişiye de adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını anlatan Karakaya, "uyuşturucu kullanmak" suçundan 611 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, operasyonlarda 75 kilogram sentetik uyuşturucu, 65 kilogram esrar, 3 kilogram eroin, 2 kilogram Afyon sakızı, 171 gram kokain, 624 uyuşturucu hap ve 1529 kök Hint kenevirinin ele geçirildiğini belirtti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2025'te Van Gölü'nde 2 bin 520 saat seyir icra edildiğini bildiren Karakaya, "İcra edilen görev süresince 138 tekne kontrol edilerek 32'sine yasal işlem uygulanmıştır. 3 bin 725 şahsın sorgulaması yapılarak aranma kaydı bulunan 3 kişi hakkında adli işlemler yapılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız mavi vatanımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü'nde de huzuru ve güveni tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Kentte uluslararası koruma altında 80, ikamet izni bulunan 246 yabancı uyruklu ve geçici koruma altında 997 Suriyelinin bulunduğunu dile getiren Karakaya, "1 Ocak 2025'ten bu yana düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik 211 operasyon gerçekleştirilmiş, 152 göçmen kaçakçısı ve 578 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlerden 88'i tutuklanmış, 64 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilmişlerdir." Yılbaşı gecesi alınacak tedbirler hakkında da bilgi veren Karakaya, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güvenli girebilmeleri için emniyet ve jandarma birimlerimiz 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 150 ekip ve 760 personelle gerekli güvenlik önlemleri alacaklardır. Kadim şehir Bitlis'imizin huzur ve güvenliği, görevlerini büyük bir fedakarlık, cesaret ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleri sayesinde teminat altındadır. Güvenlik güçlerimizle omuz omuza verilen bu kararlı mücadele ilimizde kamu düzeninin ve toplumsal huzurun güçlenerek devam etmesini sağlamaktadır. Bu vesileyle şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Kıymetli Bitlisli hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum."