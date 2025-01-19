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        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:06
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        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin yuttuğu 91 paketteki 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahale ile mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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