Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yuttuğu 91 paketteki 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahale ile mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.