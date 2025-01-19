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        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!

        İstanbul Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi, devrilerek yan tarafta bulunan binanın balkonuna girdi. Olayda bir kişi ölümden dönerken binada korku dolu anlar yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:14
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        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
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        Kağıthane'de yola asfalt döken hafriyat kamyonunun damperi devrilerek yan tarafta bulunan binanın balkonuna girdi.

        DHA'nın haberine göre binadakilerin korku yaşadığı o anlar güvenlik kamerasına yansırken, kamyonun yanından geçerek binanın yan tarafına yürüyen bir kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

        Dairenin balkonunda maddi hasar meydana gelirken, ev sahibi Birgül Çiğdem, "Beni aradılar, evine kamyon girdi dediler. Öyle çok kötü bir şeydi" dedi.

        Olay, 10 Ocak Cuma günü saat 13.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yol çalışması için asfalt dolu olan 34 GD 3783 plakalı hafriyat kamyonuyla sokağa gelen sürücü, damperi kaldırmaya başladı. Asfalt yola döküldüğü sırada havaya kalkan damper bir anda devrildi. Damper 3 katlı binanın 1. katında bulunan dairenin balkonuna girdi.

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        ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

        Dairenin balkonunda maddi hasar meydana gelirken, binadakiler panik yaşadı. Damperin devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Damper devrildiği sırada kamyonun yanından geçerek binanın yan tarafına yürüyen bir kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

        Balkonundan altından geçerek binanın yanına doğru yürüyen kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüye idari işlem uygularken, zabıta ekipleri ise balkondaki hasarla ilgili inceleme yaptı.

        "EVİNE KAMYON GİRMİŞ DEDİLER"

        Olayla ilgili konuşan ev sahibi Birgül Çiğdem, "Olay sırasında ben işteydim. Bizim bu ara sokağa yol yapılırken, kamyon kendi kendine damperi kaldırmaya başlamış. Burada hafif bir tümsek olduğu için bizim balkona vuruyor ve kamyon yan kayıyor. Kaydığı gibi balkonu götürüyor. Binada da tesadüfen yengem ve yeğenim varmış. Onlar çok korkmuştu, beni aradılar. Evine kamyon girdi dediler. Öyle çok kötü bir şeydi. Geldiğimde gördüğümde polisler gelmişti. Gerekeni yaptılar. Biz yaptıracağız dediler, tutanak tuttular. Yaptırdıkları sürece sorun yok. Yaptırmazlarsa şikayetçi olacağız, 6 ay süremiz var. Cana gelmedi. Tabi yeğenimle yengem çok korkmuş, bizi bir süre içeriye almadılar. Bayağı kötüydü. Akşama kadar temizlik yaptım, mermeri de burada kestiler" dedi.

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